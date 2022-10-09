09.10.2022, 15:33
Дешевле пешком? Цены на топливо сегодня снова выросли(23)
ФОТО:
По сравнению с тем, что было четыре дня назад, цены на топливо на заправках сильно выросли.
Цена литра 95-го бензина выросла на 2 цента по сравнению с 5 октября, поднявшись до 1,879 евро. Цена литра 98-го бензина также выросла на два цента и теперь составляет 1,929 евро.
Цена за литр дизельного топлива выросла на целых три цента по сравнению с 5 октября, составив 1,879 евро.
27 сентября литр бензина с октановым числом 95 стоил 1,799 евро, а литр бензина с октановым числом 98 — 1,849 евро. Дизельное топливо стоило тогда 1,799 евро.