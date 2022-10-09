Управа района Кесклинн устраивает кампанию по обмену отражателями

„С наступлением осени утра и вечера становятся всё темнее, и пешеходам очень важно быть заметными на дороге. С сегодняшнего дня в десяти точках района Кесклинн можно будет взять себе отражатель, и столь простым способом стать в дорожном движении более заметным“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Опыт прошлых лет показал, что жители города усердно используют точки обмена, и отзывы о такой кампании очень положительные“.