Новости Эстонии
09.10.2022, 15:08

Управа района Кесклинн устраивает кампанию по обмену отражателями

 
ФОТО: Управа района Кесклинн

Управа района Кесклинн вновь устраивает кампанию по обмену отражателями, целью которой является обратить внимание на безопасность дорожного движения, подчеркнуть необходимость использования отражателей и сделать их получение простым и удобным.

„С наступлением осени утра и вечера становятся всё темнее, и пешеходам очень важно быть заметными на дороге. С сегодняшнего дня в десяти точках района Кесклинн можно будет взять себе отражатель, и столь простым способом стать в дорожном движении более заметным“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Опыт прошлых лет показал, что жители города усердно используют точки обмена, и отзывы о такой кампании очень положительные“.

Старейшина Хауканымм отметила, что акция обмена отражателями даёт всем отличную возможность проявить внимание и заботу, сделав маленькое доброе дело. „Очень приветствуется вклад жителей, а также предприятий и организаций района Кесклинн, чтобы отмеченные зелёные зоны и детские площадки сверкали как можно дольше. Если у вас уже имеется отражатель, и даже есть лишний, то повесьте его в пункт обмена“, – призывает Хауканымм.

Пункты обмена отражателями расположены в следующих местах:

  1. парк Лембиту

  2. парк Фальги

  3. детская площадка на Башенной площади

  4. детская площадка в Полицейском Садовом Парке

  5. парк Койду (ул. Койду, 97)

  6. детская площадка на улице Пюссироху (рядом с ул. Пюссироху, 10)

  7. парк Вайкне (ул. Магазини, 26)

  8. ул. Вильмси, 52с

  9. детская площадка Кадриоргского парка (у музея „Мийамилла“)

  10. детская площадка в начале Рейди теэ

Дополнительная информация: старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм по номеру 5696 6326

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