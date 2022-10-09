Управа района Кесклинн устраивает кампанию по обмену отражателями
Управа района Кесклинн вновь устраивает кампанию по обмену отражателями, целью которой является обратить внимание на безопасность дорожного движения, подчеркнуть необходимость использования отражателей и сделать их получение простым и удобным.
„С наступлением осени утра и вечера становятся всё темнее, и пешеходам очень важно быть заметными на дороге. С сегодняшнего дня в десяти точках района Кесклинн можно будет взять себе отражатель, и столь простым способом стать в дорожном движении более заметным“, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. „Опыт прошлых лет показал, что жители города усердно используют точки обмена, и отзывы о такой кампании очень положительные“.
Старейшина Хауканымм отметила, что акция обмена отражателями даёт всем отличную возможность проявить внимание и заботу, сделав маленькое доброе дело. „Очень приветствуется вклад жителей, а также предприятий и организаций района Кесклинн, чтобы отмеченные зелёные зоны и детские площадки сверкали как можно дольше. Если у вас уже имеется отражатель, и даже есть лишний, то повесьте его в пункт обмена“, – призывает Хауканымм.
Пункты обмена отражателями расположены в следующих местах:
парк Лембиту
парк Фальги
детская площадка на Башенной площади
детская площадка в Полицейском Садовом Парке
парк Койду (ул. Койду, 97)
детская площадка на улице Пюссироху (рядом с ул. Пюссироху, 10)
парк Вайкне (ул. Магазини, 26)
ул. Вильмси, 52с
детская площадка Кадриоргского парка (у музея „Мийамилла“)
детская площадка в начале Рейди теэ
Дополнительная информация: старейшина части города Кесклинн Моника Хауканымм по номеру 5696 6326