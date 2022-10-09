Тарту, как и Таллинн, в целях экономии отменяет новогодние фейерверки(7)
Таллинн с помощью различных мер пытается сэкономить около десяти миллионов евро, такой же план экономии готовится и в Тарту. Так, например, уже можно сказать, что жители Тарту в этом году фейерверков тоже не увидят, пишет rus.err.ee.
Мэр Урмас Клаас говорит, что Тарту также нужен план экономии, однако такой план составляется с учетом долгосрочной перспективы, а не только предстоящих зимних месяцев.
„Мы говорим о том, какие инвестиции мы сделали или планируем сделать в следующем году, чтобы эти экономия и бережливость оказали большее влияние“, – сказал Клаас.
Клаас приводит в пример проект освещения Тарту, цель которого – заменить 7000 натриевых ламп на светодиодные в течение следующего года. „После этих работ большая часть города Тарту будет оснащена более экономичными светодиодными светильниками“, – добавляет Клаас.