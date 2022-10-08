Здание мустамяэского филиала Таллиннского детского дома открылось после реконструкции

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в мустамяэском филиале Таллиннского детского дома проживают дети с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, в настоящее время - 21 ребенок.

„Это дети, которые нуждаются в особом внимании и заботе, а также в соответствующих условиях. В новых помещениях создана среда, которая максимально приближена к домашней атмосфере, с детьми работает увлеченный и профессиональный персонал, - отметила Бешкина. – Также был обновлен терапевтический центр, в котором развитие детей будут поддерживать эрготерапевты, арт-терапевты, логопеды, спецпедагоги и прочие специалисты. Этим летом в мустамяэском филиале появился уникальный терапевтический сад, в котором дети с особыми потребностями занимаются в подходящих условиях, получая впечатления от окружающего пространства при помощи всех органов чувств“.



Детский дом расположен в здании бывшего детского сада, который был построен по типовому проекту и открыт в 1968 году. Амортизированное здание не отвечало современным принципам предоставления услуг в среде, максимально приближенной к домашней обстановке. Помимо этого, здание требовало адаптации к нуждам людей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. В ходе двух этапов реконструкции планировка здания была полностью изменена, обновлена внутренняя отделка, заменены все технические системы, утеплен фундамент и проведены другие необходимые работы, а во дворе был оборудован учебно-терапевтический сад.