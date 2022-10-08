Здание мустамяэского филиала Таллиннского детского дома открылось после реконструкции(1)
Вчера, 7 октября, состоялось торжественное открытие здания мустамяэского филиала Таллиннского детского дома (Сыпрузе пст., 248). Учреждение обеспечивает круглосуточную услугу патроната и интерната для детей с особыми потребностями. В обновленном здании значительно улучшатся условия для жизни и развития детей.
По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, в мустамяэском филиале Таллиннского детского дома проживают дети с тяжелыми и глубокими нарушениями здоровья, в настоящее время - 21 ребенок.
„Это дети, которые нуждаются в особом внимании и заботе, а также в соответствующих условиях. В новых помещениях создана среда, которая максимально приближена к домашней атмосфере, с детьми работает увлеченный и профессиональный персонал, - отметила Бешкина. – Также был обновлен терапевтический центр, в котором развитие детей будут поддерживать эрготерапевты, арт-терапевты, логопеды, спецпедагоги и прочие специалисты. Этим летом в мустамяэском филиале появился уникальный терапевтический сад, в котором дети с особыми потребностями занимаются в подходящих условиях, получая впечатления от окружающего пространства при помощи всех органов чувств“.
Детский дом расположен в здании бывшего детского сада, который был построен по типовому проекту и открыт в 1968 году. Амортизированное здание не отвечало современным принципам предоставления услуг в среде, максимально приближенной к домашней обстановке. Помимо этого, здание требовало адаптации к нуждам людей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата. В ходе двух этапов реконструкции планировка здания была полностью изменена, обновлена внутренняя отделка, заменены все технические системы, утеплен фундамент и проведены другие необходимые работы, а во дворе был оборудован учебно-терапевтический сад.
В ходе реновации в учреждении появились новые семейные помещения, включающие четыре детские спальни, гостиную с открытой кухней, ванную и душевую комнаты, а также отдельное помещение для воспитателя. Во всех семейных помещениях установлены потолочные подъемники, которые облегчают уход за подопечными. Корпус оборудовали лифтом, который в этой части здания отсутствовал. Также был обновлен терапевтический центр, предоставляющий главным образом услуги по социальной реабилитации, включая услуги эрготерапевта, арт-терапевта, психолога, специального педагога, логопеда, физиотерапевта и консультанта по личному опыту.
В здании появились помещения для оказания услуги круглосуточного специального ухода, обновлены помещения интерната для детей с глубокими и тяжелыми нарушениями здоровья.
„Во время строительства была изменена планировка здания, стало больше пространства и света. Вместо старых комнат появились новые и уютные семейные помещения, созданные с учетом потребностей подопечных“, - пояснил вице-мэр Танель Кийк.
По словам директора Таллиннского детского дома Меэлиса Кукка, и дети, и персонал детского дома очень рады новым помещениям.
„Старое здание не соответствовало представлениям о том, какими должны быть семейные помещения для детей с особыми потребностями. Теперь у нас гораздо лучшие возможности для поддержки развития детей, - сказал Кукк, добавив, что мустамяэский филиал также станет центром компетенции для нуждающихся и детей с особыми потребностями. – Если раньше мы арендовали помещения терапевтического центра, то теперь Таллиннский детский дом будет предлагать эту услугу самостоятельно, сфокусировавшись на поддержке детей, получивших травматический опыт, предлагая в том числе услугу социальной реабилитации. Прежде всего помощь будет оказываться нашим подопечным, однако центр сможет предлагать услуги также и другим детям и их родителям“.
Работы по проектированию мустамяэского филиала Таллиннского детского дома выполнило предприятие ACTO Consult OÜ, проектную экспертизу подготовило Inseneribüroo Telora OÜ. Строительные работы выполнило предприятие Ehitus5Eco OÜ, услуги по надзору собственника - Pikk Silm OÜ / Ösel Consulting OÜ. Обстановкой помещений занималось Kumersaag OÜ / AS Standard. Общая стоимость проекта составила 2,92 млн евро. Проект частично финансировался из средств республиканской программы реализации стратегий развития уездов.