08.10.2022, 15:00
Мощный взрыв на заправке в Ирландии, по меньшей мере 7 погибших(10)
ФОТО: | AP
На заправке в небольшом поселке Крислох в графстве Донегол произошел мощный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере семь человек. Еще восемь человек находятся в больнице.
Взрыв произошел в пятницу, 7 октября, после обеда на заправке Applegreen, передает BBC News.
Взрыв сравнял с землей здание станции, в котором находились магазин и почтовое отделение. Повреждены и соседние постройки.
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования жителям Крислоха и родственникам погибших и раненых. "Шокирует число погибших, и их будет больше, по крайней мере нам так сказали“, - сообщил он.
Причины взрыва пока не называют. В поселке Крислох проживает около 400 человек.