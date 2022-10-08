ЧП и криминал
08.10.2022, 15:00

Мощный взрыв на заправке в Ирландии, по меньшей мере 7 погибших

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ФОТО: Brian Lawless | AP

На заправке в небольшом поселке Крислох в графстве Донегол произошел мощный взрыв, в результате которого погибло по меньшей мере семь человек. Еще восемь человек находятся в больнице.

Взрыв произошел в пятницу, 7 октября, после обеда на заправке Applegreen, передает BBC News.

Взрыв сравнял с землей здание станции, в котором находились магазин и почтовое отделение. Повреждены и соседние постройки.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин выразил соболезнования жителям Крислоха и родственникам погибших и раненых. "Шокирует число погибших, и их будет больше, по крайней мере нам так сказали“, - сообщил он.

Причины взрыва пока не называют. В поселке Крислох проживает около 400 человек.

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