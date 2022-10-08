Вице-мэр Таллинна отчитался, каким образом столица будет экономить на освещении осенью и зимой

„В этом году мы использовали новый режим включения и выключения уличного освещения, делая это на 10-15 минут позже. Кроме того, с 1 июня по 25 июля действовал летний режим, это позволило сэкономить 200 000 евро. С целью экономии фасады некоторых объектов и церквей не будут подсвечиваться с 23:00 до 7:00. С 01:00 до 05:00 освещение будут выключать на закрытых парковках, лесных тропах здоровья, огороженных игровых площадках, на дорогах на границе города, на которых нет пешеходов. Полный перечень объектов будет готов в ближайшее время. Кроме того, освещения не будет на дворовых территориях некоторых образовательных учреждений, когда в них не ведется деятельность. Рождественское освещение будет гореть не до конца февраля, как раньше, а до 15 января. Уличное освещение будет включаться и выключаться примерно на 10 минут позже в зависимости от естественной освещенности“, – перечислил Свет.