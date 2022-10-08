В Пыхья-Таллинне можно получить бесплатную правовую помощь

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, город Таллинн сотрудничает с юридическим бюро, чтобы предложить горожанам возможность получить бесплатный правовой совет. „Юристы ждут пыхья-таллиннцев на консультации 13 октября с 9 до 18 часов. На прием надо заранее забронировать время по телефону +372 6 880 400“, - сказала Пихлап.

На дне правовой помощи можно получить бесплатную консультацию по таким вопросам, как семейное право, долговое, трудовое, наследственное, административное, страховое, налоговое право и темы, связанные с квартирными товариществами. Также можно узнать об условиях получения дальнейших консультаций при поддержке государства.

День правовой помощи HUGO в Пыхья-Таллинне состоится 13.10.2022 с 9 до 18 часов в управе Пыхья-Таллинна (Кари, 13, III этаж). На бесплатную консультацию нужна предварительная регистрация по телефону +372 6 880 400.