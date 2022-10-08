Будьте бдительны! Разбросанное в саду дома имущество исчезает за секунды(1)
Если вор увидит возможность что-то украсть, он ею воспользуется. Вероятность стать жертвой вора никогда нельзя исключать, однако снизить риски под силу каждому. Мы узнали у полиции, что делать, чтобы воры обходили ваше имущество стороной.
Региональный руководитель Тартуского полицейского участка Сийм Линнард отметил, что чаще всего кражи совершаются именно тогда, когда велика вероятность, что хозяев нет дома: в период длинных праздников и в выходные. „Поэтому не стоит сильно хвастаться в публичных социальных сетях, что вы надолго уехали из дома“, – посоветовал он.
Линнард подчеркнул, что воров привлекают жилые дома, окна или двери которых открыты, поэтому, уходя из дома, всегда проверяйте, все ли входы-выходы надежно заперты. „Входные двери дома, квартиры и подсобных помещений должны быть из прочного материала и с надежным замком, при возможности – даже с несколькими“, – сказал Линнард.
Воров привлекает все, что разбросано в саду
Cложнее всего охранять оставленное во дворе имущество. В конце августа ночью в Кохтла-Ярве на улице Эхитаяте был украден велосипед, пристегнутый замком в саду – ущерб составил около 400 евро. В начале этого месяца в Йыхви на улице Кооли добычей воров стал робот-газонокосилка стоимостью 640 евро.
Линнард призывает владельцев садов не оставлять ночью газонокосилки и прочую ценную технику, необходимую в хозяйстве, под открытым небом: „Рабочие инструменты, систематически оставляемые без присмотра, заставляют воров соображать, даже если изначально у них не было никакого плана“.
Воры выбирают момент, когда их никто не видит
„Наша способность быстро схватить телефон и начать снимать ничем не поможет поймать вора, потому что они орудуют, когда никто не видит, – сказал Линнард. – При этом камеры видеонаблюдения всегда на своем месте и снимают как днем, так и ночью“.
Записи с камеры, установленной на участке, могут способствовать быстрому раскрытию преступления. Однако прежде чем устанавливать камеры, следует зайти на сайт Инспекции по защите данных и прочитать инструкцию по использованию камер. За помощью всегда можно обратиться и в какую-нибудь охранную фирму: данные Департамента полиции и погранохраны подтверждают, что установленное охранное оборудование или услуги охранных фирм снижают риск стать жертвой воров.
„Если на записи камеры видно, что сделал вор, и можно установить его личность, то для предотвращения кражи все-таки нужна охранная система, которая незамедлительно сообщит о взломе“, – сказал директор дивизиона охранных решений G4S Тармо Пярьяла.
Важную роль играет соседский дозор
Иногда приходится уехать из дома на несколько дней или даже недель, и тогда следует попросить соседей или кого-то из друзей присмотреть за вашим домом: забирать почту, зашторивать и расшторивать окна и парковать свой автомобиль перед домом. Следует создать впечатление, что хозяева дома.
Сотрудничество с соседями помогает предотвращать кражи: жители мест, подключившихся к программе соседского дозора, чаще сообщают о правонарушениях, произошедших неподалеку от дома, и больше сотрудничают с целью обеспечения безопасности общины.