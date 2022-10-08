ЧП и криминал
08.10.2022, 08:54

В Рапламаа ночью при пожаре погиб мужчина

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Delfi
Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 29 inimest.
Sel aastal on tulekahjudes hukkunud juba 29 inimest.
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

В ночь с пятницы на субботу в Уускюла, Рапламаа сгорел жилой деревянный дом.

7 октября в 20:53 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что в Уускюла (Рапламаа) горит второй этаж деревянного жилого дома, где может находиться человек. К моменту прибытия спасателей огнем был объят уже весь дом.

Спасатели сразу же приступили к тушению здания. К 21:43 распространение огня было остановлено, велись последующие работы по тушению. В ходе проверки спасатели обнаружили в здании мертвого мужчину. Спасательные работы были завершены в 1:22.

В огне сгорел бревенчатый дом размером 9х12 метров с деревянной обшивкой, остались только стены. Пожар тушили профессиональные спасатели из Кохила, Мярьямаа, Рапла и добровольцы-спасатели из Кехтна.

Причина возгорания и более точные обстоятельства выясняются.

В этом году в пожарах уже погибло 29 человек.

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