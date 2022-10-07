07.10.2022, 22:02
ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель выехал на встречку и угодил в кювет
ФОТО: | Delfi Meedia
Пьяный водитель Citroën отклонился на встречную полосу. К счастью, навстречу ему никто не ехал.
В пятницу около 20:00 произошло ДТП на 18 километре шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Виллимеэтсе в Вильяндимаа. Согласно первоначальным данным, автомобиль Citroën отклонился на встречную полосу и затем съехал в кювет.
Водитель попытался выехать из кювета, но у него не получилось. Полиция выявила у него степень алкогольного опьянения и доставила в участок.