ФОТО | В Вильяндимаа пьяный водитель выехал на встречку и угодил в кювет

В пятницу около 20:00 произошло ДТП на 18 километре шоссе Вильянди-Рынгу в деревне Виллимеэтсе в Вильяндимаа. Согласно первоначальным данным, автомобиль Citroën отклонился на встречную полосу и затем съехал в кювет.