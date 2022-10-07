Экономика
07.10.2022, 19:56

Fudy теснит на рынке Bolt и Wolt, сбивая цены на доставку еды

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ФОТО: Fudy

Недавно появившееся приложение по доставке еды Fudy применяет для завоевания рынка довольно агрессивную стратегию: в то время как Bolt и Wolt берут с заведений общепита за доставку около 25% от стоимости заказа, с Fudy можно договориться примерно за 16%, пишет dv.ee.

Свыше 130 заведений общественного питания по всей Эстонии отказались от услуг Wolt и Bolt Food с начала октября, и заказать еду в них можно только через Fudy.

Следует отметить, что по большей части эти заведения общественного питания принадлежат тем же собственникам, что и Fudy (долей в компании, в числе прочих, владеет Маргус Линнамяэ).

Конкуренты, тем временем, задаются вопросом, как долго Fudy сможет продержаться, предлагая лучшие, нежели у других, цены на доставку.

Читайте подробнее на dv.ee.

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