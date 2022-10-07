07.10.2022, 19:56
Fudy теснит на рынке Bolt и Wolt, сбивая цены на доставку еды(4)
Свыше 130 заведений общественного питания по всей Эстонии отказались от услуг Wolt и Bolt Food с начала октября, и заказать еду в них можно только через Fudy.
Следует отметить, что по большей части эти заведения общественного питания принадлежат тем же собственникам, что и Fudy (долей в компании, в числе прочих, владеет Маргус Линнамяэ).
Конкуренты, тем временем, задаются вопросом, как долго Fudy сможет продержаться, предлагая лучшие, нежели у других, цены на доставку.