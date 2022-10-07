Fudy теснит на рынке Bolt и Wolt, сбивая цены на доставку еды

Недавно появившееся приложение по доставке еды Fudy применяет для завоевания рынка довольно агрессивную стратегию: в то время как Bolt и Wolt берут с заведений общепита за доставку около 25% от стоимости заказа, с Fudy можно договориться примерно за 16%, пишет dv.ee.