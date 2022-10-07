ВИДЕО | На перекрестке в центре Таллинна водители постоянно нарушают ПДД. Полиция обещает принять меры

„Мы обязательно пошлем на этот перекресток патруль полиции проследить за ситуацией, и посмотрим, можно ли там в плане дорожной среды чего-то изменить. К сожалению, полиция там не может находится в режиме 24/7, поэтому решение проблемы начинается всё-таки с изменения поведения самих водителей. В дорожном движении очень часто возникает эффект домино - если нарушает один, нарушают и другие. Поэтому призываем водителей помнить, что их собственное поведение влияет и на других, чтобы не допустить такого эффекта домино, который мы видим на видеозаписи - ведь он может привести к опасной ситуации или даже к ДТП“ - призвал Кулламяэ.