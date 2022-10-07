ВИДЕО | На перекрестке в центре Таллинна водители постоянно нарушают ПДД. Полиция обещает принять меры(8)
Перекресток Гонсиори для многих пешеходов - настоящая головная боль, и его пересечение становится своего рода испытанием, потому что зачастую водители словно не обращают внимание на горящий на светофоре красный свет. На этой неделе в социальных сетях появилось видеозапись с данного перекрестка, где видно, как водители один из другим игнорируют правила дорожного движения.
Начальник Центра надзора за дорожным движение Ханнес Кулламяэ говорит, что видео очень огорчает, так как хорошо иллюстрирует отношение водителей к ПДД. „Игнорирование запрещающего сигнала светофора недопустимо ни в данном конкретном месте, ни где-либо еще“, - подчеркивает Кулламяэ.
Что, по мнению полицейского, может быть решением проблемы?
„Мы обязательно пошлем на этот перекресток патруль полиции проследить за ситуацией, и посмотрим, можно ли там в плане дорожной среды чего-то изменить. К сожалению, полиция там не может находится в режиме 24/7, поэтому решение проблемы начинается всё-таки с изменения поведения самих водителей. В дорожном движении очень часто возникает эффект домино - если нарушает один, нарушают и другие. Поэтому призываем водителей помнить, что их собственное поведение влияет и на других, чтобы не допустить такого эффекта домино, который мы видим на видеозаписи - ведь он может привести к опасной ситуации или даже к ДТП“ - призвал Кулламяэ.