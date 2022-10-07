В бюджете 2023 года предусмотрено повышение заработной платы работникам здравоохранения

„Обеспечение доступности услуг здравоохранения хотя бы на текущем уровне требует от нас инвестиций в медицинских работников. Поэтому в бюджете мы предусмотрели финансирование для покрытия будущего коллективного договора медицинских работников, чтобы иметь возможность в следующем году повысить заработную плату медицинским работникам не менее чем на 15 процентов“, — сказал министр охраны здоровья и труда Пеэп Петерсон.

„Я считаю важным, чтобы временная мера по компенсации больничных со второго дня болезни, стала постоянной. Поэтому я представил соответствующий законопроект правительству и надеюсь на его скорое одобрение Кабинетом министров, — добавил министр Петерсон. – По рекомендации Ученого совета и при поддержке центральных объединений профсоюзов и работодателей в бюджете Больничной кассы учтено то, что компенсации по больничным будут выплачиваться и дальше. Это позволяет человеку оставаться дома, почувствовав первые признаки болезни, и спокойно вылечиться, не теряя при этом значительной части своего дохода“. При увеличившемся сегодня количестве больничных листов сумма компенсаций оценивается в 30 миллионов в год.

Государство также планирует дополнительное финансирование процессов, позволяющих улучшить взаимодействие внутри сектора здравоохранения и его готовность к кризисным ситуациям, как в связи с возможными будущими пандемиями, так и в рамках подготовки к защите Эстонского государства. К таким мерам относится, например, повышение эффективности деятельности Департамента здоровья, направленной на преодоление кризисов, за счет дополнительных 2,6 миллионов евро. Чтобы помочь учреждениям здравоохранения справиться с неожиданно возросшими общими расходами, будет увеличена

составляющая общих расходов в цене услуг, финансируемых Больничной кассой.

С 2023 года гарантировано ежегодное постоянное финансирование в размере 1,1 миллиона евро для сохранения генетических образцов. Ранее для этого следовало ежегодно подавать отдельные заявки.