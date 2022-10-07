ВИДЕО | Глава военной разведки Эстонии оценил возможность начала ядерной войны

На этой неделе много говорилось о возможности применения Россией в Украине ядерного оружия (в частности, об этом писала The Times). Что по этому поводу может сказать общественности глава военной разведки Эстонии?

„Я не могу подтвердить. Я не знаю, на чем эти заявления Times базируются, - сказал Гросберг. - То, что российские ядерные подводные лодки патрулируют в море, совершенно обычное явление. Это одна из частей их ядерной доктрины, ядерного сдерживания. Ничего необычного“, - сказал Гросберг.

По его мнению, пока ничто не указывает на то, что опасность применения ядерного оружия повысилась бы.

Вскоре Россия проведет связанные с ядерным устрашением учения „Гроза“. Как к этому следует относиться?

Гросберг подчеркнул, что и к этому не стоит относиться слишком серьезно: учения проходят из года в год.

„Возможно, что так сказать в плане стратегической коммуникации могут быть масштабнее“, - отметил он, добавив, что политическая верхушка Российской Федерации попытается разыграть их в своих интересах.

Что может сказать Гросберг обычному эстоноземельцу, который, следя за ядерной тематикой в прессе, чувствует тревогу?

„Сейчас для этого нет причины“, - заверил глава военной разведки.

У украинцев на фронте всё хорошо

Гросберг также коротко дал оценку ситуации на фронте.

„За неделю ситуация у украинцев изменилась к лучшему, - отметил он. - Есть значительные успехи в Херсонской области, в Харьковской области“, - сказал он.

По словам разведчика, в военном плане ситуация относительно стабильная. После наступления украинцев наступило время, когда нужно перевести дух.

Что можно ожидать на фронте в ближайшее время?

„Скорее всего в этих же регионах - Херсон, Харьков - скорее атакующих действий; в Донецкой области - скорее оборонительных действий. С каждым днем войны мир становится всё сложнее“, - отметил глава разведки Сил обороны Эстонии.