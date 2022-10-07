ВИДЕО | Глава военной разведки Эстонии оценил возможность начала ядерной войны
У главы Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберга есть для читателей Delfi успокаивающие слова: у украинцев на фронте дела идут хорошо, и бояться, что разразится ядерная война, не стоит.
На этой неделе много говорилось о возможности применения Россией в Украине ядерного оружия (в частности, об этом писала The Times). Что по этому поводу может сказать общественности глава военной разведки Эстонии?
„Я не могу подтвердить. Я не знаю, на чем эти заявления Times базируются, - сказал Гросберг. - То, что российские ядерные подводные лодки патрулируют в море, совершенно обычное явление. Это одна из частей их ядерной доктрины, ядерного сдерживания. Ничего необычного“, - сказал Гросберг.
По его мнению, пока ничто не указывает на то, что опасность применения ядерного оружия повысилась бы.
Вскоре Россия проведет связанные с ядерным устрашением учения „Гроза“. Как к этому следует относиться?
Гросберг подчеркнул, что и к этому не стоит относиться слишком серьезно: учения проходят из года в год.
„Возможно, что так сказать в плане стратегической коммуникации могут быть масштабнее“, - отметил он, добавив, что политическая верхушка Российской Федерации попытается разыграть их в своих интересах.
Что может сказать Гросберг обычному эстоноземельцу, который, следя за ядерной тематикой в прессе, чувствует тревогу?
„Сейчас для этого нет причины“, - заверил глава военной разведки.
У украинцев на фронте всё хорошо
Гросберг также коротко дал оценку ситуации на фронте.
„За неделю ситуация у украинцев изменилась к лучшему, - отметил он. - Есть значительные успехи в Херсонской области, в Харьковской области“, - сказал он.
По словам разведчика, в военном плане ситуация относительно стабильная. После наступления украинцев наступило время, когда нужно перевести дух.
Что можно ожидать на фронте в ближайшее время?
„Скорее всего в этих же регионах - Херсон, Харьков - скорее атакующих действий; в Донецкой области - скорее оборонительных действий. С каждым днем войны мир становится всё сложнее“, - отметил глава разведки Сил обороны Эстонии.