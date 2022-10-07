Вместе с Осипенко по коррупционному делу задержаны много политиков и чиновников. Кто эти люди?(35)
Портал Delfi попытался выяснить у кохтла-яревеских городских чиновников и депутатов, признанных подозреваемыми по коррупционному делу, как они связаны с коррупцией, но в ответ но звонки и письменные запросы журналистов вчера была лишь тишина.
Как мы уже сообщали, во вторник, 4 октября, по подозрению в коррупционных деяниях были задержана целая „футбольная команда“ во главе с известным ида-вируским бизнесменом Николаем Осипенко, которого вчера уездный суд отпустил на свободу. Хоть и признал, что его криминальная активность длилась уже долгое время. „Наличие масштабной коррупционной сети среди членов Кохтла-Ярвеской горуправы и горсобрания предполагает, что такие отношения складываются не за один день, а скорее формируются годами“, - считают в Вируском уездном суде.