ЧП и криминал
07.10.2022, 14:21

Вместе с Осипенко по коррупционному делу задержаны много политиков и чиновников. Кто эти люди?

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Кохтла-Ярве
Кохтла-Ярве
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

Портал Delfi попытался выяснить у кохтла-яревеских городских чиновников и депутатов, признанных подозреваемыми по коррупционному делу, как они связаны с коррупцией, но в ответ но звонки и письменные запросы журналистов вчера была лишь тишина.

Как мы уже сообщали, во вторник, 4 октября, по подозрению в коррупционных деяниях были задержана целая „футбольная команда“ во главе с известным ида-вируским бизнесменом Николаем Осипенко, которого вчера уездный суд отпустил на свободу. Хоть и признал, что его криминальная активность длилась уже долгое время. „Наличие масштабной коррупционной сети среди членов Кохтла-Ярвеской горуправы и горсобрания предполагает, что такие отношения складываются не за один день, а скорее формируются годами“, - считают в Вируском уездном суде.

Помимо Осипенко были задержаны двое его близких сподвижников по частному сектору, а также восемь человек из системы кохтла-ярвеской городской власти - четыре сотрудника горуправы и четыре депутата горсобрания.

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