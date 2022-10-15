Новости Эстонии
15.10.2022, 20:30

Март Мери: эстонский язык не сложнее таблицы умножения. Все, кто хотел выучить эстонский, выучили его

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Преподавание эстонского языка как государственного или иностранного сложнее, чем его изучение, считает филолог Март Мери.
Преподавание эстонского языка как государственного или иностранного сложнее, чем его изучение, считает филолог Март Мери.
ФОТО: PRIIT SIMSON | DELFI MEEDIA

Призванием старшего сына Леннарта Мери стала филология, но, в духе отца, его не обошла стороной и политика.

Скажите самое красивое эстонское слово?

Ну, это зависит от ситуации. Язык - многоуровневая система, эти уровни постоянно смешиваются в зависимости от наших эмоций и отношений к участникам разговора. На данный момент я думаю (возможно, в свете предыдущих вопросов), что в эстонском есть хорошая пара слов: история и прошлое. Прошлое — это то, что мы не можем ни в малейшей степени изменить, оно фактическое, знаем мы эти факты или нет. История — это наша интерпретация прошлого, нарратив, который мы выстраиваем о прошлом. Мы знаем много исторических фактов, но не все. То, чего мы не знаем, мы заполняем предположениями. А если какой-то факт не вписывается в картину мира, мы его ретушируем. Нынче это снова актуально - военное время штампует искаженную историю, выдаваемую за настоящее прошлое. Нарвский танк — пример того, насколько прошлое может отличаться от истории.

Чего в эстонском языке в избытке, а чего не хватает?

Слишком много стресса и слишком мало игры. Для говорящих язык — очень открытая система. То же с родным эстонским. Письменный язык стараются держать в рамках, и это правильно. Но нельзя допустить, чтобы рамки стали железным занавесом между официальным языком и просторечием. Я иногда ловил себя на мысли, что пишу какую-то бюрократическую ахинею и, вероятно, клял себя за это. В любом случае эстонский язык достаточно богат и можно формулировать законы так, чтобы они были более или менее понятны всем эстонским гражданам. Плюс, эстонский язык позволяет прекрасно с ним играть! Не нужно суетиться и лихорадочно искать, например, английское название для компании, чтобы преуспеть на эстонском рынке.

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