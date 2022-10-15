Март Мери: эстонский язык не сложнее таблицы умножения. Все, кто хотел выучить эстонский, выучили его(46)
Призванием старшего сына Леннарта Мери стала филология, но, в духе отца, его не обошла стороной и политика.
Скажите самое красивое эстонское слово?
Ну, это зависит от ситуации. Язык - многоуровневая система, эти уровни постоянно смешиваются в зависимости от наших эмоций и отношений к участникам разговора. На данный момент я думаю (возможно, в свете предыдущих вопросов), что в эстонском есть хорошая пара слов: история и прошлое. Прошлое — это то, что мы не можем ни в малейшей степени изменить, оно фактическое, знаем мы эти факты или нет. История — это наша интерпретация прошлого, нарратив, который мы выстраиваем о прошлом. Мы знаем много исторических фактов, но не все. То, чего мы не знаем, мы заполняем предположениями. А если какой-то факт не вписывается в картину мира, мы его ретушируем. Нынче это снова актуально - военное время штампует искаженную историю, выдаваемую за настоящее прошлое. Нарвский танк — пример того, насколько прошлое может отличаться от истории.