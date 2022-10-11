РАСКРЫВАЕМ ДАННЫЕ | Подтасовка на подтасовке. Обзор расходов Лийзы Пакоста в госучреждении

„Отели дороже обычного. Начинающиеся на выходных „командировки“. Члены семьи, сопровождающие ее в рабочих поездках“, - написала в понедельник газета Eesti Päevaleht о тратах Лийзы Пакосты на посту руководителя государственного учреждения. День спустя Пакоста, после беседы с канцлером министерства культуры Тарви Сийтсом, решила уволиться.

Пакоста не говорит правды. В Министерстве забили тревогу после поездки гендиректора в Выру. Ведомство забронировало ей стандартный номер в гостинице Võru Kubija, но когда Пакоста приехала туда, она поменяла его за ведомственные деньги на свит.

Работодатель сделал в гостиницу запрос и получил ответ, что в гостинице ночевали помимо Пакосты еще двое ее детей. Поэтому и идет разговор о перерасходе и о том, что разницу в стоимости Пакоста должна вернуть работодателю.

Все командировки Пакосты

Eesti Ekspress совместно с Eesti Päevaleht изучил все командировки Пакосты, начиная с 2017 года. Данные взяты из официального Регистра подтверждающих документов госслужащего. Из них можно узнать пункт назначения командировки и расходы. В одной из таблиц приведены и даты, когда происходили события, которые посещала Пакоста, и как долго длилась командировка по сравнению с продолжительностью мероприятия.