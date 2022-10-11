РАСКРЫВАЕМ ДАННЫЕ | Подтасовка на подтасовке. Обзор расходов Лийзы Пакоста в госучреждении(15)
В какой город Эстонии поездка стоит 435 евро? Какая командировка обошлась в 3332,17 евро? Еженедельник Eesti Ekspress составил полный список трат Лийзы Пакосты на посту гендиректора Департамента охраны памятников истории и культуры.
„Отели дороже обычного. Начинающиеся на выходных „командировки“. Члены семьи, сопровождающие ее в рабочих поездках“, - написала в понедельник газета Eesti Päevaleht о тратах Лийзы Пакосты на посту руководителя государственного учреждения. День спустя Пакоста, после беседы с канцлером министерства культуры Тарви Сийтсом, решила уволиться.
Пакоста не говорит правды. В Министерстве забили тревогу после поездки гендиректора в Выру. Ведомство забронировало ей стандартный номер в гостинице Võru Kubija, но когда Пакоста приехала туда, она поменяла его за ведомственные деньги на свит.
Работодатель сделал в гостиницу запрос и получил ответ, что в гостинице ночевали помимо Пакосты еще двое ее детей. Поэтому и идет разговор о перерасходе и о том, что разницу в стоимости Пакоста должна вернуть работодателю.