Новую партию „Правые“ официально зарегистрировали. Она пойдет на выборы полным списком

Вчера образовавшуюся в августе политическую силу внести в коммерческий регистр. На настоящий момент в партии 538 членов из всех уездов.

По словам председателя „Правых“ Лавли Перлинг, партия пришла, чтобы остаться надолго и трансформироваться в „весомую политическую силу“, которая противостоит популизму и разрушению успеха Эстонии.

Партия намерена заручиться поддержкой не только во всех уездах, но и во всех самоуправления. „Мы ставим перед собой цель пойти на выборы с полным списком и пройти в Рийгикогу“, - сказал Перлинг.

По ее словам, сейчас Эстония остро нуждается в „умной и достойной“ правой политике, и это касается не только главных центров притяжения и отдельных групп.