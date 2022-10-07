Банк: пенсионный фонд не подходит для покрытия непредвиденных расходов

„Прежде всего, это касалось стран, более близких к Украине, чем Эстония. В Литве, например, действительно наблюдалось некоторое движение в пенсионных фондах. Помимо всплеска напряжённости, это, вероятно, частично связано с неудержимым ростом цен, который влияет на поведение людей“, – сказал Козе.

По словам управляющего активами, люди также часто меняют свое отношение, когда стоимость фондов резко падает. „Однако, к счастью, у людей достаточно финансовой мудрости, чтобы понять, что деньги в пенсионном фонде никуда не денутся“, – добавил он.

Но, по словам Козе, беспокоит то, что люди часто хотят потратить деньги, снятые со второй пенсионной ступени, на потребление или на какие-то неожиданно крупные расходы. „Мы заметили, что во многих случаях деньги, которые были изъяты ранее, возвращаются обратно в пенсионный фонд, так почему бы не позволить им расти в фонде?“ – сказал он.

Хорошим примером стали 2008 и 2009 годы, когда значительная сумма денег была изъята из третьей ступени. „В некотором смысле это понятно, поскольку люди не имели необходимых резервов и во многих случаях потеряли работу. Однако в действительности эту сумму можно было бы оставить расти в пенсионном фонде“, – говорит управляющий активами Private Banking банка Luminor.

Рекомендация Козе заключается в том, что деньги, отложенные на случай непредвиденных жизненных событий, должны храниться на счёте или вкладе человека, но не в пенсионном фонде. Поэтому для непредвиденных расходов в повседневной жизни человек должен иметь отдельный счет, то есть денежный резерв. А пенсионный фонд для этих целей не подходит.