ГРАФИК | Инфляция в Эстонии продолжает оставаться очень высокой. Рост цен на многие товары ужасает(11)
По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в сентябре повысился по сравнению с августом на 0,3% и по сравнению с сентябрем прошлого года – на 23,7%. Товары были дороже по сравнению с сентябрем прошлого года на 19,9% и услуги – на 31,0%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили более 40%. „Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо – на 118,3%, поступившее в дома электричество – на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, — одну седьмую. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо – на 52,2%“, – добавила Трасанов.
Из продуктов питания в сравнении с сентябрем прошлого года более всего подорожал сахар (86,2%). Мука и крупы подорожали на 76,0%, специи — на 61,4%, прочие масла — на 60,6%, яйца — на 54,4% и говядина — на 53,5%.
В сравнении с августом на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и продуктами питания. Завершились кампании распродаж одежды и обуви, и в продажу поступили товары нового сезона. За месяц дизельное топливо подорожало на 4,7% и бензин подешевел на 1,5%.