ГРАФИК | Инфляция в Эстонии продолжает оставаться очень высокой. Рост цен на многие товары ужасает

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с сентябрем 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили более 40%. „Газ был дороже на 255,2%, твердое топливо – на 118,3%, поступившее в дома электричество – на 105,5% и теплоэнергия (отопление) – на 62,9%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, составили четверть от общего повышения индекса, а изменения цен, связанные с транспортом, — одну седьмую. Бензин был дороже на 28,5% и дизельное топливо – на 52,2%“, – добавила Трасанов.