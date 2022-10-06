Вооруженный ученик переполошил школу и полицию в Йыхви

Полицейские установили личность молодого человека, который принес опасные предметы в школу, провела с ним беседу и забрала запрещенные предметы на хранение. Сегодня правоохранители конкретно выясняли, откуда и и при каких обстоятельствах опасные предметы попали в руки школьника.

Сегодня известно, что хотя учащихся встревожил похожий на оружие предмет, к счастью, этим предметом никому не угрожали и прямой опасности ни для кого не было. Но это не меняет то обстоятельство, что в обществе любой похожий на оружие предмет представляет опасность и издалека невозможно понять, имеем ли мы дело с игрушечным или настоящем оружием.