Подозреваемый в коррупции вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин покинул Партию реформ

Бородин стал реформистом в 2015 году.

Вице-мэра Кохтла-Ярве задержали во вторник, 4 октября, по подозрению в коррупционных преступлениях. Помимо Бородина подозреваются еще 10 человек, включая крупного ида-вируского предпринимателя Николая Осипенко, а также кохтла-ярвеских чиновников и депутатов горсобрания.