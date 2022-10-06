06.10.2022, 21:24
Подозреваемый в коррупции вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин покинул Партию реформ(1)
ФОТО: Партия реформ
В пресс-службе партии ERR сообщили, что Виталий Бородин принял такое решение сам, пишет rus.err.
Коммерческий регистр подтверждает выход Бородина из партии с 6 октября.
Бородин стал реформистом в 2015 году.
Вице-мэра Кохтла-Ярве задержали во вторник, 4 октября, по подозрению в коррупционных преступлениях. Помимо Бородина подозреваются еще 10 человек, включая крупного ида-вируского предпринимателя Николая Осипенко, а также кохтла-ярвеских чиновников и депутатов горсобрания.