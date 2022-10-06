Эстонская православная церковь Московского патриархата: мы выступаем против любых войн

„Продолжающаяся в Украине война не оставляет равнодушными жителей Эстонии. У очень многих людей есть родные и близкие, которые оказались в зоне конфликта и, что трагичнее всего, с обеих сторон. Отголоски этого военного противостояния, как через прямое общение людей, так и с помощью средств массовой информации, достигают и нашей страны, вовлекая в это противостояние умы и сердца жителей Эстонии.

Обсуждение этой темы вызывает боль, непонимание, смущение, а также вражду, взаимную ненависть среди людей, что в итоге может привести к расколу в нашем обществе. Всё это истощает душевные силы людей, отвлекает их от насущных дел.

Звучат обвинения в адрес нашей Эстонской Православной Церкви, будто бы она призывает к продолжению конфликта и к насилию, хотя ничего такого за всё время войны не было и быть не могло. Наша Церковь выступает против любых войн, она за мир и за мирное разрешение любых конфликтов.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата действует в многонациональном обществе, которое включает людей разного уровня образования, культуры, различных политических взглядов. В наши храмы приходят как местные жители, так и беженцы. Забота Церкви — предлагать всем единственный непреложный центр притяжения — учение Христа, на фоне которого всё временное, преходящее должно оставаться на втором плане. В этом миссия Церкви. В этом проявляется её миротворческая и объединяющая роль.

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата поддержала заявление Совета Церквей Эстонии от 19 марта 2022 года, осуждающее военные действия России в Украине. В то же время продолжают звучать призывы к Церкви, чтобы она дала политическую оценку происходящим событиям, выступала с постоянными политическими заявлениями. Но если Церковь втянется в эти споры и наряду с политическими деятелями начнёт гневно осуждать происходящие события, где тогда человек найдёт успокоение своей мятущейся душе?