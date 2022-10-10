10.10.2022, 11:20
Продавцы газа: нашему бизнесу сейчас требуется намного больше денег(20)
ФОТО: Shutterstock
По словам продавцов газа, интерес к сжиженному газу значительно вырос, но трудности с поставками и нехватка материалов вынуждают клиентов стоять в длинных очередях.
На конференции в четверг крупнейшие продавцы газа в Эстонии заявили, что влияние украинской войны на газовый рынок стало беспрецедентным. Айво Адамсон, глава Alexela, сказал: сегодня проблема бизнеса заключается именно в том, что большинство клиентов, которые раньше отапливались природным газом, теперь хотят перейти на сжиженный газ. „Спрос безумно высок, а очереди очень и очень длинные. Поймите, что заказ этих объемов тоже не происходит в одночасье. Плюс нехватка материалов и сроки доставки“, — заявил Адамсон.