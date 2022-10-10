Продавцы газа: нашему бизнесу сейчас требуется намного больше денег

На конференции в четверг крупнейшие продавцы газа в Эстонии заявили, что влияние украинской войны на газовый рынок стало беспрецедентным. Айво Адамсон, глава Alexela, сказал: сегодня проблема бизнеса заключается именно в том, что большинство клиентов, которые раньше отапливались природным газом, теперь хотят перейти на сжиженный газ. „Спрос безумно высок, а очереди очень и очень длинные. Поймите, что заказ этих объемов тоже не происходит в одночасье. Плюс нехватка материалов и сроки доставки“, — заявил Адамсон.

Адамсон добавил, что второе, о чем стоит говорить, — это ликвидность и финансовые ресурсы. „Я рекомендую эстонским банкам увеличить собственный капитал, скоро у нас возникнет лимит. Вся бесперебойность поставок требует пре-финансирования и оборотного капитала“, — пояснил он. В-третьих, менеджер Alexela указал на проблемы с поставками. „Откуда еще мы можем что-либо получить? Если раньше мы привозили СПГ из России через польскую компанию, то, как вы знаете, Польша его запретила. Пока возим даже из Швеции, а теперь еще и из Финляндии. К счастью, СПГ-терминал в Хамина в Финляндии откроет больше возможностей. Некоторые вещи встают на свои места сами по себе“, — добавил Адамсон.