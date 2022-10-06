Михаил Кылварт высказался о демонтаже памятных плит с мемориала Маарьямяэ

Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Центристская партия) в разговоре с Delfi выразил сожаление тем фактом, что мэрию заранее никто о демонтаже не оповещал, также не было никакой дискуссии.



„Очень жаль, что, учитывая общую ситуацию, государство не увидело необходимости заранее поговорить с самоуправлением и проинформировать о своих планах. О планируемом демонтаже мы узнали вчера вечером по неофициальным каналам, — сказал Кылварт. - Таллинн неоднократно подчеркивал необходимость сотрудничества с государством, поскольку часть мемориала принадлежит государству, а часть городу. Для этого мы предлагали государству несколько решений. Город готов принять или привести в порядок мемориал, либо в сотрудничестве с государством, либо самостоятельно, если государство отдаст свою часть городу либо даст на это соответствующее разрешение“.



Ранее Кылварт уже говорил Delfi, что город готов принять мемориал.



„Как мы уже говорили ранее, мемориал является выдающимся произведением эстонских ландшафтных архитекторов, которое заслуживает сохранения. Это подчеркивают и творческие объединения, и ряд экспертов. Однако мы не должны создавать конфликтов или вмешивать в дело политику, обсуждая будущее мемориала. Крайне важно, чтобы между учреждениями государственного сектора существовало сотрудничество и доверие. Во всех сферах“, - подчеркнул Кылварт.