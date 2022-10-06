ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ | Необлагаемый налогом доход вырастет. Передачу госимущества в чрезвычайных ситуациях упростили
В следующем году средняя пенсия не будет облагаться подоходным налогом; в кризисное время в определенных случаях возникает необходимость незамедлительно передать какое-либо государственное имущество от одного ведомства в распоряжение другого - эта процедура упрощена, пишет Maaleht.
Необлагаемый подоходным налогом доход повысится до 654 евро
Необлагаемый подоходным налогом доход повысится в 2023 году с 500 евро в месяц до 654 евро.
В следующем году не будет облагаться подоходным налогом и средняя пенсия. Эта законодательная поправка уже вступила в силу. Основанием для расчета необлагаемого налогом дохода являются доходы за календарный год, и у людей, зарабатывающих до 14 400 евро в год, 7848 евро не будут облагаться подоходным налогом.
В силе остается правило, что с ростом доходов снижается необлагаемая налогом сумма, и у людей, зарабатывающих в год более 25 200 евро, облагается подоходным налогом весь доход.
Ведомства смогут в кризис проще использовать здания и имущество друг друга
Правительство приняло постановление, которое упрощает взятие в пользование государственного имущества в чрезвычайной ситуации, а также в период повышенной обороннной готовности, военного положения, в мобилизационный или демобилизационный периоды. Государственное имущество - это всяческое принадлежащее государству имущество, которое находится в распоряжении государственных учреждений и ведомств.
В кризисное время в определенных случаях возникает необходимость без промедления и соблюдения обычного порядка, закрепленного законодательством, использовать имущество каких-либо учреждений. Например, использовать для перевозок принадлежащие различным ведомствам транспортные средства.
„Здания и земля при необходимости берется в распоряжение другим ведомством временно, но, к примеру, транспортные средства и другое движимое имущество может быть взято и навсегда“, - пояснила министр госуправления Рийна Солман. Соответствующее постановление вступило в силу 1 сентября текущего года.