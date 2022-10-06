Новости Эстонии
06.10.2022, 18:48

ФОТО | Смотрите, какое изумительное зрелище наблюдали ночью в Вильяндимаа

 
Северное сияние в Вильяндимаа 05.09.2022 в 03.13
Северное сияние в Вильяндимаа 05.09.2022 в 03.13
ФОТО: Vaino Pool

Вчера ночью в Вильяндимаа можно было наблюдать очень красочное и яркое северное сияние.

Фотограф-любитель Вяйно Поол запечатлел в три часа ночи 5 октября в Вильяндимаа северное сияние. Необычно мощное для этого времени года хорошо наблюдалось невооруженным глазом, что бывает нечасто.

Северное сияние в Вильяндимаа 05.09.2022 в 03.13

Поол, которому очень нравится фотографировать именно ночью, поделился своими снимками в социальных сетях. Фотографии сделаны на реке Тянассилма у моста Кярма.

Северное (полярное) сияние — свечение верхних слоев атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Северное сияние в Вильяндимаа 05.09.2022 в 03.13

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