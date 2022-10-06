Стало известно, кто станет новым гендиректором Департамента внешней разведки(8)
Сегодня министр обороны Ханно Певкур направил правительству и парламентской комиссии по надзору на учреждениями сферы обороны предложение назначить на должность гендиректора Департамента внешней разведки Каупо Росина.
Министр отметил, что 20-летний опыт Росина в сфере разведки, в том числе на высокой должности в генштабе НАТО, безусловно, пойдет на пользу департаменту.
Полковник Каупо Росин сейчас является главой киберкомандования Эстонии.
„Это большая честь - быть кандидатом на пост генерального директора Департамента внешней разведки. Адекватная разведка является основой для принятия своевременных решений, особенно в нынешних условиях безопасности. Я действительно с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами, с которыми я смогу быстро идти вперед. У нас много дел. Я хотел бы поблагодарить Микка Маррана, во время пребывания которого в должности Департамент внешней разведки претерпел существенное развитие и завоевал глубокое уважение своих партнеров как внутри государства, так и за рубежом“, — сказал Каупо Розин.
Мик Марран покидает должность 1 ноября.