Стало известно, кто станет новым гендиректором Департамента внешней разведки

„Это большая честь - быть кандидатом на пост генерального директора Департамента внешней разведки. Адекватная разведка является основой для принятия своевременных решений, особенно в нынешних условиях безопасности. Я действительно с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами, с которыми я смогу быстро идти вперед. У нас много дел. Я хотел бы поблагодарить Микка Маррана, во время пребывания которого в должности Департамент внешней разведки претерпел существенное развитие и завоевал глубокое уважение своих партнеров как внутри государства, так и за рубежом“, — сказал Каупо Розин.