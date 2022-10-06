ФОТО и ВИДЕО | С мемориала Маарьямяэ убирают оправдывающие оккупацию плиты. Они будут уничтожены

На этой неделе в Эстонии продолжают убирать красноармейские памятники, находящиеся на государственной земле. Сегодня проходит демонтаж памятных плит на мемориале Маарьямяэ, на которых присутствуют символы оккупации. На плитах перечислены красноармейские подразделения.

Как выяснил Delfi, планов сохранить памятные плиты нет. Иными словами они будут переработаны в щебень.

В течение многих лет на территории мемориала Маарьямяэ были похоронены жертвы различных войн. Метки местонахождения военных могил и остальные объекты мемориала останутся на своем месте.

Работы по демонтажу проводит Земельный департамент.