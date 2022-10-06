Суд отпустил Николая Осипенко на свободу

Пресс-секретарь Вируской окружной прокуратур Кристийна Кивари подтвердила Delfi, что Вируский уездный суд принял решение об освобождении задержанного позавчера и доставленного в Вирускую тюрьму бизнесмена Николая Осипенко.

Позавчера правоохранительные органы сообщили о том, что по подозрению в коррупции в Ида-Вирумаа были задержаны несколько человек: крупный предприниматель Николай Осипенко и восемь официальных лиц. К тому же были задержаны еще два человека, связанных с Осипенко.

Позже стало известно, что из восьми официальных лиц половина являются работниками горуправы Кохтла-Ярве, а половина - члены горсобрания. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель пояснил вчера в интервью Delfi, что ведомство ходатайствует об аресте Осипенко по двум причинам: во-первых, находясь на свободе, он может совершить новое преступление, а во-вторых, есть опасность, что он может уклониться от уголовного расследования.

Сам Николай Осипенко участвовал в заседании суда по видеосвязи. На видеокартинке было видно, что задержанный находится на больничной койке.

Рюйтель не пожелал раскрывать, о каких суммах взяток идет речь, он лишь отметил, что взятка - не всегда деньги, она может выражаться и в услугах.

На вопрос, затрагивает ли расследование уголовного дела лишь Кохтла-Ярве или, к примеру, также и Йыхви, где Осипенко тоже имеет коммерческие интересы, прокурор ответил, что сейчас следствие ограничивается прежде всего городом Кохтла-Ярве.