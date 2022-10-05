ЧП и криминал
05.10.2022, 21:57

ВИДЕО | Прокурор о деле Осипенко: расследование ограничивается городом Кохтла-Ярве

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Вчера правоохранительные органы сообщили о том, что по подозрению в коррупции в Ида-Вирумаа были задержаны несколько человек: крупный предприниматель Николай Осипенко и восемь официальных лиц - членов горуправы и депутатов гособрания Кохтла-Ярве. Они подозреваются которых в даче и получении взятки, а также и торговле влиянием.

Сегодня Вируский уездный суд более двух часов обсуждал, удовлетворять ли ходатайство прокуратуры о взятии подозреваемого Николая Осипенко, который находится сейчас в Вируской тюрьме, под стражу.

Суд примет решение в четверг утром.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель пояснил, что ведомство ходатайствует об аресте Осипенко по двум причинам: во-первых, находясь на свободе, он может совершить новое преступление, а во-вторых, есть опасность, что он может уклониться от уголовного расследования.

Сам Николай Осипенко участвовал в заседании суда по видеосвязи. На видеокартинке было видно, что задержанный находится на больничной койке.

Viru vanglas viibiv Nikolai Ossipenko osales eeluurimise istungil, kus arutati tema vahistamist, veebi teel.

Рюйтли не пожелал раскрывать, о каких суммах взяток идет речь, он лишь отметил, что взятка - не всегда деньги, она может выражаться и в услугах.

На вопрос, затрагивает ли расследование уголовного дела лишь Кохтла-Ярве или, к примеру, также и Йыхви, где Осипенко тоже имеет коммерческие интересы, прокурор ответил, что сейчас следствие ограничивается прежде всего городом Кохтла-Ярве.

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