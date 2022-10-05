ВИДЕО | Прокурор о деле Осипенко: расследование ограничивается городом Кохтла-Ярве

Сегодня Вируский уездный суд более двух часов обсуждал, удовлетворять ли ходатайство прокуратуры о взятии подозреваемого Николая Осипенко, который находится сейчас в Вируской тюрьме, под стражу.

Суд примет решение в четверг утром.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Алан Рюйтель пояснил, что ведомство ходатайствует об аресте Осипенко по двум причинам: во-первых, находясь на свободе, он может совершить новое преступление, а во-вторых, есть опасность, что он может уклониться от уголовного расследования.

Сам Николай Осипенко участвовал в заседании суда по видеосвязи. На видеокартинке было видно, что задержанный находится на больничной койке.

Рюйтли не пожелал раскрывать, о каких суммах взяток идет речь, он лишь отметил, что взятка - не всегда деньги, она может выражаться и в услугах.

На вопрос, затрагивает ли расследование уголовного дела лишь Кохтла-Ярве или, к примеру, также и Йыхви, где Осипенко тоже имеет коммерческие интересы, прокурор ответил, что сейчас следствие ограничивается прежде всего городом Кохтла-Ярве.