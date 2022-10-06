ГАЛЕРЕЯ | В грузинских магазинах полно российских товаров

Журналисты из Эстонии удивились, когда заметили российские продукты в грузинских магазинах. Более того, в определенных сегментах альтернативы российским товарам нет. Йогурт „Чудо“, сухарики „Кириешки“, лапша „Биг Ланч“ и многое другое до сих пор можно купить в Грузии.

Если проводить аналогии с Эстонией, то сразу после начала войны в Украине эстонские магазины самостоятельно отказались от закупок из России, а правительство наложило всевозможные санкции. В Грузии ситуация обстоит иначе. После начала войны Грузия не ввела санкции против России. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в конце февраля заявил, что не будет вводить экономические санкции из-за „национальных интересов“.

К слову, инфляция коснулась и Грузии. Продукты подорожали на 10-20%, а некоторые товары и вовсе дороже, чем в Эстонии.

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