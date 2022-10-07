Стоимость универсальной услуги может измениться. Это заставляет людей сомневаться

При этом продавцы электроэнергии не спешат предлагать взамен универсальной услуги более дешевыми пакетами с фиксированной ценой. Они считают, что все равно скоро фиксированные пакеты окажутся дешевле универсальной услуги.

С появлением универсальной услуги количество посетителей портала сравнения цен на электроэнергию elektrihind.ee подскочило более чем на 100%. Люди активно сравнивают различные пакеты с универсальной услугой. По словам руководителя порталов Võrdle Биргит Йыгева, пока о статистике предпочтений говорить рано, поскольку многие еще не определились. Продавцы электроэнергии тоже не спешат пока делать выводы, тем более, что процесс проведения информационных кампаний у разных поставщиков находится на разных стадиях. Кто-то уже закончил рассылать уведомления, а кто-то только начал.