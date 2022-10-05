Департамент конкуренции во второй раз не одобрил слияние Eesti Post и Express Post

Компании хотели объединиться еще в 2011 году, но и тогда Департамент конкуренции не дал разрешения на сделку, напоминает rus.err.

„Несмотря на снижение объемов почтовых отправлений в последние годы, по мнению Департамента конкуренции, нет оснований для выдачи разрешения на объединение, которое несомненно устранило бы всю конкуренцию в услугах доставки периодики на дом, доставки деловых писем и услугах прямой почтовой доставки“, - прокомментировала решение глава отдела контроля за слияниями Департамента конкуренции Кюллики Лугенберг.