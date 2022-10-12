ГРАФИК | Назад в 90-е? В Эстонии участились кражи(2)
Действительно ли увеличилось количество краж с наступлением кризиса в стране? О чем говорит статистика? Как обезопасить себя и свое имущество? Поисками ответов занялась репортер RusDelfi.
У журналистки RusDelfi из раздевалки спортзала украли кроссовки. В полицию она подавать не стала. „Это не телефон или кошелек, ради которых стоило бы потратить свои время и нервы. Вряд ли бы кто-то их нашел, потому что в раздевалке нет камер. К тому же в зале есть таблички, указывающие на то, что мы сами несем ответственность за оставленные вещи“, - объяснила она свои действия.
Эта ситуация натолкнула журналистов редакции RusDelfi на мысль: на дворе кризис, цены растут не по дням, а по часам. Правда ли нам теперь стоит опасаться краж даже таких вещей, как кроссовки, и ждет ли нас возвращение в 90-е, когда тащили все, что плохо лежит? С этими вопросами мы обратились в полицию.
Чаще всего из магазинов крадут алкоголь
Ведущая специалистка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг подтвердила, что количество краж в последние годы действительно немного выросло.
Об этом же говорит и статистика. На графике Департамента полиции и погранохраны видно, что 2022-й год обогнал своего предшественника по количеству краж из магазинов (1887 краж в 2021 году и 1986 краж в 2022-м), из жилых помещений (244 - в 2021 году и 260 в 2022-м). Вдобавок в 2022 году стали чаще воровать транспортные средства.
По словам специалистки Департамента полиции и погранохраны, похищают в основном то, что плохо лежит - незакрепленные велосипеды; садовую мебель из незакрытых дворов; технику, оставленную на видных местах в автомобилях. Из продуктовых магазинов воруют еду и товары первой необходимости, предметы гигиены и домашнего обихода. Чаще всего из магазинов крадут алкоголь.
Кражи в целом делятся на две категории: для перепродажи (известные как „профессиональные кражи“) и для личного пользования. Более крупные партии продуктов питания, потребительских товаров и, например, элитного алкоголя, скорее всего, похищают для того, чтобы потом перепродать.
Систематические, или „профессиональные“ воры - это преимущественно мужчины раннего среднего возраста (30-50 лет). Чаще всего у них есть история преступлений, связанных с наркотиками, а также при предыдущих столкновениях с полицией были заметны другие признаки возможных социальных проблем.
Что можно сделать?
У магазинов, по словам Грюнберг, есть возможность уменьшить количество краж. Она рекомендовала продавцам и сотрудникам служб безопасности обращать внимание на подозрительное поведение в магазине и на тех, кто совершал кражи в прошлом. Также можно продумать расположение товаров таким образом, чтобы предметы, которые воруют наиболее часто, находились на полках, где за ними легко наблюдать.
Важно, чтобы сами магазины уделяли внимание обеспечению безопасности своих товаров и продуктов, в частности, принимая превентивные меры. „Я бы также рекомендовала сотрудничать с местной полицией, которая знает местных систематических воров в лицо и может предостеречь от них“, - подчеркивает Грюнберг.
Велосипедистам на заметку
С весны по осень часто крадут велосипеды. В социальных сетях нередко можно увидеть просьбы о помощи найти похищенного железного коня.
„Мы рекомендуем хранить велосипеды запертыми в подвале, сарае, гараже или кладовой, - советует специалистка любителям велосипедных прогулок. - Если таких помещений нет, мы рекомендуем хранить велосипед в квартире. Это может быть менее удобным, но точно более надежным способом защиты вашего имущества“.
В городе лучше всего оставлять велосипед в специальном месте для хранения, где есть замок и, как правило, видеонаблюдение. „При отсутствии места для хранения велосипедов, я рекомендую закреплять велосипед по всей раме с помощью соответствующего замка. Если зацепить замок только за колесо, раму будет легко демонтировать“, - объясняет женщина.
Не стоит хвастаться в социальных сетях
Большинство краж совершается, когда люди находятся вне дома. Например, во время длительных праздников и в выходные дни. Вот почему не стоит хвастаться в публичных аккаунтах в социальных сетях, когда вы долгое время находитесь вне дома. Если домовладелец забывает запереть двери, окна (даже если они слегка приоткрыты для проветривания), то половина работы для воров уже сделана.
„Важно помнить, что мы можем предотвратить кражу с помощью маленьких действий, - подчеркивает Грюнберг. - Воры любят действовать скрытно, поэтому стоит принять все возможные меры для отпугивания злоумышленников: замки, освещение, сигнализация, камеры“.
Планируя отпуск заранее, не лишним будет сообщить соседям о вашем отсутствии, чтобы они могли не только забирать рекламу из вашего почтового ящика, но и вызвать помощь, если услышат странные звуки из вашего жилища. Если разбитое окно или незапертая дверь указывают на то, что в дом проникли, следует немедленно вызвать полицию, позвонив по номеру 112.
„В любом случае, о каждом преступлении, даже если причиненный ущерб незначителен, необходимо сообщить в полицию, - уточила специалистка Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг. - Даже если не каждое дело раскрывается сразу, в долгосрочной перспективе это может помочь борьбе с систематическими преступлениями“.
Вывод
Любые, даже мелкие случаи воровства складываются в статистику - количество краж действительно увеличилось. Из этой истории можно вынести следующее: даже недорогие кроссовки могут стать лакомым кусочком для вора-любителя. Если есть сомнения, стоит ли обращаться в полицию даже в таком случае, откиньте их в сторону и смело пишите заявление.