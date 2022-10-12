ГРАФИК | Назад в 90-е? В Эстонии участились кражи

У журналистки RusDelfi из раздевалки спортзала украли кроссовки. В полицию она подавать не стала. „Это не телефон или кошелек, ради которых стоило бы потратить свои время и нервы. Вряд ли бы кто-то их нашел, потому что в раздевалке нет камер. К тому же в зале есть таблички, указывающие на то, что мы сами несем ответственность за оставленные вещи“, - объяснила она свои действия.

Эта ситуация натолкнула журналистов редакции RusDelfi на мысль: на дворе кризис, цены растут не по дням, а по часам. Правда ли нам теперь стоит опасаться краж даже таких вещей, как кроссовки, и ждет ли нас возвращение в 90-е, когда тащили все, что плохо лежит? С этими вопросами мы обратились в полицию.

Чаще всего из магазинов крадут алкоголь

Ведущая специалистка бюро превенции и ведения производства по виновным деяниям Департамента полиции и погранохраны Герли Грюнберг подтвердила, что количество краж в последние годы действительно немного выросло.

Об этом же говорит и статистика. На графике Департамента полиции и погранохраны видно, что 2022-й год обогнал своего предшественника по количеству краж из магазинов (1887 краж в 2021 году и 1986 краж в 2022-м), из жилых помещений (244 - в 2021 году и 260 в 2022-м). Вдобавок в 2022 году стали чаще воровать транспортные средства.

По словам специалистки Департамента полиции и погранохраны, похищают в основном то, что плохо лежит - незакрепленные велосипеды; садовую мебель из незакрытых дворов; технику, оставленную на видных местах в автомобилях. Из продуктовых магазинов воруют еду и товары первой необходимости, предметы гигиены и домашнего обихода. Чаще всего из магазинов крадут алкоголь.

Кражи в целом делятся на две категории: для перепродажи (известные как „профессиональные кражи“) и для личного пользования. Более крупные партии продуктов питания, потребительских товаров и, например, элитного алкоголя, скорее всего, похищают для того, чтобы потом перепродать.