Проблемы с начальством? Инспекция труда поможет решить вопросы рабочего характера

На сегодняшний день в Эстонию прибыло свыше 52 000 военных беженцев из Украины. По причине внезапных изменений уклада жизни и жизненной среды они были вынуждены столкнуться с другой жизнью и рабочей культурой, а также с незнакомыми для них законами и требованиями в трудовой сфере. Поэтому большая часть из них нуждается в поддержке, чтобы начать здесь свой трудовой путь, корректно заключить трудовые договоры, получать честную заработную плату, иметь равные условия труда и т. д. Неожиданная и затруднительная ситуация повлекла за собой множество вопросов и проблем для большого числа работодателей Эстонии, которые нуждаются в решениях, чтобы принимать на работу прибывших из-за рубежа работников и помогать им адаптироваться здесь.

Меэли Мийдла-Ванаталу: „Для Инспекции труда крайне важно, чтобы в Эстонии были хорошие трудовые отношения и безопасная рабочая среда. На рынок труда пришло много новых работников, у которых отсутствует опыт работы в Эстонии. Их знания о нашем трудовом законодательстве недостаточны, да и работодатели столкнулись со многими аспектами, которые нужно учитывать при приеме беженцев на работу. Поэтому мы готовы предоставить возможность для консультирования как новых работников, так и работодателей, чтобы в нашем обществе царили доброжелательные и результативные трудовые отношения, а также безопасная и здоровая рабочая среда.“

Инспекция труда – это государственное учреждение, функционирующее под управлением Министерства социальных дел, основной задачей которого является претворение в жизнь политики рабочей среды, государственный надзор за соблюдением правовых актов, регулирующих вопросы гигиены и безопасности труда и трудовых отношений, а также информирование о рисках в рабочей среде.

Найти ответы на вопросы относительно рабочей среды и трудовых отношений можно на сайте www.tööelu.ee