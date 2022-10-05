Социал-демократы: подозреваемая в коррупции горуправа Кохтла-Ярве должна немедленно уйти в отставку

„Очевидно, что городская управа, просуществовавшая менее года, полностью потеряла доверие местных жителей и в очередной раз нанесла урон имиджу Кохтла-Ярве. Продолжать работу нынешняя горуправа не может, поэтому состав горуправы должен немедленно уйти в отставку. Чтобы сохранить хоть какое-то лицо города, социал-демократы предлагают начать консультации по формированию коалиции с теми членами горсобрания, которых не коснулись подозрения в коррупции“, - заявил лидер фракции социал-демократов, депутат Рийгикогу Эдуард Одинец.

По словам Одинца, стыдно слышать, как и без того небольшой бюджет города находит свой конечный путь в кармане местного бизнесмена, который только недавно был отдан под суд за присвоение почти миллиона евро из городского бюджета.

„Я надеюсь, что председатель ревизионной комиссии Яанек Пахка, находящийся в дружественной коалиции с подсудимыми политиками, и члены горсобрания, принадлежащие к тем же фракциям, что и задержанные, дадут свою оценку произошедшему как как можно скорее. К сожалению, похоже, коррупция у многих глубоко в крови“, - сказал Одинец.