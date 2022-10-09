Клининговая компания: уборщица может зарабатывать более 3000 евро в месяц

Happy Helper — это датская компания, которая расширила свою деятельность и на Эстонию. Исполнительный директор Себастьян Херманс говорит, что хотя заработки уборщиков в Эстонии превосходят ожидания, он удивлен, что отношение эстонцев все-таки иное, нежели в Дании. „Инфляция перевела людей в режим ожидания и тревоги. Люди начинают беспокоиться, если из источников дохода у них только основная зарплата, поэтому поиск работы через платформы становится все более и более популярным. Но курьерские службы и службы такси — не единственное решение для этого“.