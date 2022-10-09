Клининговая компания: уборщица может зарабатывать более 3000 евро в месяц(32)
Happy Helper — это датская компания, которая расширила свою деятельность и на Эстонию. Исполнительный директор Себастьян Херманс говорит, что хотя заработки уборщиков в Эстонии превосходят ожидания, он удивлен, что отношение эстонцев все-таки иное, нежели в Дании. „Инфляция перевела людей в режим ожидания и тревоги. Люди начинают беспокоиться, если из источников дохода у них только основная зарплата, поэтому поиск работы через платформы становится все более и более популярным. Но курьерские службы и службы такси — не единственное решение для этого“.
Как это свойственно для заработка через платформы, окончательный размер заработка, в основном, зависит от желания работать и итогового количества часов. Комиссия Happy Helper составляет 10%.
Хотя профессия уборщицы долгое время считалась низкооплачиваемой, сфера клининга претерпела существенные изменения и теперь уборщицы могут зарабатывать довольно прилично. Гибкий график работы подходит как для студентов, так и имеющих основную работу людей, которым нужен дополнительный заработок.