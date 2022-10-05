Экономика
05.10.2022, 12:50

Выигравшая более 700 000 евро жительница Раквере рассказала, куда потратит деньги

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ФОТО: KARIN KALJULÄTE | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE

21 сентября в телепередаче „Suur lottokolmapäev“ был разыгран джекпот Bingo loto в размере 711 324,40 евро. Счастливый билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk на автовокзале в Раквере.

Сорвавшая джекпот женщина пришла оформлять выигрыш вместе с мужем. Она работает в сфере обслуживания и имеет двоих детей. За розыгрышем следила в прямом эфире. Пока о выигрыше знает только муж женщины. Уходить с работы или менять ее женщина не планирует, так как ей нравится то, чем она занимается.

На выигранные деньги семья хочет построить дом, помочь родителям сделать их жилье более энергоэффективным, а также какую-часть средств инвестировать.

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