05.10.2022, 12:50
Выигравшая более 700 000 евро жительница Раквере рассказала, куда потратит деньги(17)
ФОТО: | MAALEHT/KARIN KALJULÄTE
21 сентября в телепередаче „Suur lottokolmapäev“ был разыгран джекпот Bingo loto в размере 711 324,40 евро. Счастливый билет с одним игровым полем был куплен в R-kiosk на автовокзале в Раквере.
Сорвавшая джекпот женщина пришла оформлять выигрыш вместе с мужем. Она работает в сфере обслуживания и имеет двоих детей. За розыгрышем следила в прямом эфире. Пока о выигрыше знает только муж женщины. Уходить с работы или менять ее женщина не планирует, так как ей нравится то, чем она занимается.
На выигранные деньги семья хочет построить дом, помочь родителям сделать их жилье более энергоэффективным, а также какую-часть средств инвестировать.