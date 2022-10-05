Выигравшая более 700 000 евро жительница Раквере рассказала, куда потратит деньги

Сорвавшая джекпот женщина пришла оформлять выигрыш вместе с мужем. Она работает в сфере обслуживания и имеет двоих детей. За розыгрышем следила в прямом эфире. Пока о выигрыше знает только муж женщины. Уходить с работы или менять ее женщина не планирует, так как ей нравится то, чем она занимается.



На выигранные деньги семья хочет построить дом, помочь родителям сделать их жилье более энергоэффективным, а также какую-часть средств инвестировать.