05.10.2022, 10:42
В пожаре в жилом доме погибла женщина
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня утром в пожаре в жилом доме в деревне Вийтна в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа погибла женщина.
5 октября в 05:22 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вийтна в волости Кадрина открытым пламенем горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место в 05:41, здание уже практически полностью сгорело. Спасатели сразу же приступили к работам по тушению, а в 05:49 обнаружили возле входной двери тело женщины.
Работы по тушению закончились в 07:44.
Причины возгорания устанавливаются.
В этом году в пожарах в Эстонии погибло 28 человек.