В пожаре в жилом доме погибла женщина

5 октября в 05:22 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вийтна в волости Кадрина открытым пламенем горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место в 05:41, здание уже практически полностью сгорело. Спасатели сразу же приступили к работам по тушению, а в 05:49 обнаружили возле входной двери тело женщины.