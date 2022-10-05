ЧП и криминал
05.10.2022, 10:42

В пожаре в жилом доме погибла женщина

 
Küünal
Küünal
ФОТО: Argo Ingver | Ekspress Meedia

Сегодня утром в пожаре в жилом доме в деревне Вийтна в волости Кадрина в Ляэне-Вирумаа погибла женщина.

5 октября в 05:22 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Вийтна в волости Кадрина открытым пламенем горит жилой дом. Когда спасатели прибыли на место в 05:41, здание уже практически полностью сгорело. Спасатели сразу же приступили к работам по тушению, а в 05:49 обнаружили возле входной двери тело женщины.

Работы по тушению закончились в 07:44.

Причины возгорания устанавливаются.

В этом году в пожарах в Эстонии погибло 28 человек.

RusDelfi
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