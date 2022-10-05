Председатель правления Eesti Energia - об универсальной услуге: это очень высокая цена

После того как Департамент конкуренции утвердил временную производственную стоимость, продавцы электроэнергии объявили свои цены на электричество, которые составляют примерно 19,2 цента за киловатт-час.

В передаче Esimene stuudio на канале ETV Суттер отметил, что все же речь идет об очень высокой цене, и, например, нынешняя рыночная цена от Eesti Energia всего на 10 центов выше.

„Мы делаем больше, чтобы цена на электричество в Эстонии была ниже, чем это делается в рамках универсальной услуги. Каким образом сейчас в Эстонии достигается более низкая цена на электроэнергию? К сожалению, не за счет сланцевых электростанций. Если мы посмотрим на себестоимость, налоговый пакет, то цена не низкая. Эти 19,2 цента за киловатт-час – очень высокая цена. Наше рыночное предложение сегодня – 21 цент. Мы можем сказать, что в результате всей этой свистопляски только 30% наших клиентов получат цену на 10% ниже“, – сказал Суттер, признав, что универсальная услуга все же придаст многим клиентам чувство уверенности.

„Я считаю, что для потребителей это как парашют, определенная уверенность, ведь мы не знаем, что будет зимой. Но в абсолютных числах это очень высокая цена. Мы работаем во имя того, чтобы предложить клиентам более дешевую энергию“, – отметил глава Eesti Energia.

По его словам, снизить цену можно только при помощи новых мощностей возобновляемой энергии.