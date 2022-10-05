„Нас держат за скот“. Украинские беженцы сутками не могут выехать из России в Эстонию и Латвию. Они вынуждены проходить „фильтрацию“ и спать на земле прямо у границы

Андрей, украинский беженец

Имя изменено по просьбе героя

У нас оставался только один выезд [с недавно аннексированных Россией украинских территорий] в Украину — через Васильевку в Запорожской области. Его закрыли в преддверии 23 сентября и псевдореферендума. Мужчин от 18 до 35 лет выпускать [из области] перестали. Мы подумали, что они [российские власти] потом начнут выгребать [мобилизовать] мужиков под себя, решили не ждать, а брать и уезжать. Некоторые решают ехать в Крым, хотя находиться в России страшно — военных там больше, чем гражданских.

Мы с женой и ребенком выехали 25 сентября с оккупированной территории [из Запорожской области] в Крым, а оттуда через Питер добрались до Ивангорода, где уже познакомились с другими беженцами из Украины.

Днем 30 сентября мы приехали на КПП. [В очереди] стояло человек десять. Мы подумали: „Классно, пройдем по-быстрому“. Потом оказалось, что русские просят составлять списки людей по порядку — и в них уже занесены 60 человек. Список забирают, вносят людей в базу и [по-очереди] приглашают. Все эти 60 человек приехали 29 сентября, и за этот день пропустили только восемь из них. Забегая вперед: мы прошли границу примерно через двое суток. Сейчас уже пропускают по 40 человек в сутки, по шесть-восемь человек каждые четыре-шесть часов.

Единственный плюс, что пограничники пускали в здание пропускного пункта [и не заставляли ждать на улице]. Одна женщина возмутилась: „Что вы нас так долго держите? Можно побыстрее?“ Вышла сотрудница пограничной службы и сказала: „Первые 25 человек по списку внутри [пропускного пункта остаются], остальные — на выход“. Но потом женщина [сотрудница пограничной службы] поменялась, и мы смогли зайти внутрь. Все спали на полу, на скамейках, на подоконниках. Ну как спали. Дремали и все.

Даже если ты стоишь с маленьким ребенком, вне очереди не пропускают. Я остался на границе, потому что надо дежурить — ситуация на КПП менялась каждые 15 минут, — а жену с ребенком отправил в гостиницу, куда ездили и другие семьи.