Прихожане ЭПЦ МП выразили протест против позиции патриарха Кирилла и призвали митрополита Евгения от нее дистанцироваться

Мы, члены разных приходов Эстонской православной церкви Московского патриархата, выражаем свой протест против неправедной войны Российской Федерации с суверенной Украиной и позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, епископов, священников и мирян, поддерживающих захватническую военную кампанию.

В первые дни войны прихожане Эстонской церкви обратились к патриарху Кириллу с просьбой использовать свой нравственный авторитет и приложить все возможные усилия, чтобы остановить военную агрессию (https://appeal.voog.com/address). Тогда еще оставалась надежда, что он займет позицию миротворца, которая была характерна для его предшественника Святейшего патриарха Алексия II.

Наши надежды не оправдались, Патриарх встал на сторону российского государства. 13 марта 2022 года, в Неделю торжества православия, он за божественной литургией благословил главу Росгвардии генерала В. Золотова, чьи подчиненные участвуют в военных действиях, иконой Августовской Божией Матери. 21 июня 2022 года он посетил в госпитале военнослужащих российской армии, участвовавших во вторжении в Украину, назвав их „защитниками Отечества“. За 7 месяцев войны патриарх Кирилл неоднократно служил в главном храме вооруженных сил РФ, демонстрируя тем самым поддержку российской армии. При этом он ни разу не выразил слов соболезнования и утешения украинскому народу, в том числе – православным христианам, до недавнего времени составлявшим его паству.