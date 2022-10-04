Прихожане ЭПЦ МП выразили протест против позиции патриарха Кирилла и призвали митрополита Евгения от нее дистанцироваться(43)
Прихожане Эстонской православной церкви Московского патриархата выступили с обращением к членам ее приходов, в котором выразили протест против позиции патриарха Кирилла и призвали митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения от нее дистанцироваться
Мы, члены разных приходов Эстонской православной церкви Московского патриархата, выражаем свой протест против неправедной войны Российской Федерации с суверенной Украиной и позиции патриарха Московского и всея Руси Кирилла, епископов, священников и мирян, поддерживающих захватническую военную кампанию.
В первые дни войны прихожане Эстонской церкви обратились к патриарху Кириллу с просьбой использовать свой нравственный авторитет и приложить все возможные усилия, чтобы остановить военную агрессию (https://appeal.voog.com/address). Тогда еще оставалась надежда, что он займет позицию миротворца, которая была характерна для его предшественника Святейшего патриарха Алексия II.
Наши надежды не оправдались, Патриарх встал на сторону российского государства. 13 марта 2022 года, в Неделю торжества православия, он за божественной литургией благословил главу Росгвардии генерала В. Золотова, чьи подчиненные участвуют в военных действиях, иконой Августовской Божией Матери. 21 июня 2022 года он посетил в госпитале военнослужащих российской армии, участвовавших во вторжении в Украину, назвав их „защитниками Отечества“. За 7 месяцев войны патриарх Кирилл неоднократно служил в главном храме вооруженных сил РФ, демонстрируя тем самым поддержку российской армии. При этом он ни разу не выразил слов соболезнования и утешения украинскому народу, в том числе – православным христианам, до недавнего времени составлявшим его паству.
После объявления российскими властями военной мобилизации в стране Патриарх произнес проповедь, в которой кощунственно сравнил гибель воинов в захватнической войне с Искупительной Жертвой Христовой, в частности, сказав, что „эта жертва [смерть на войне] смывает все грехи, которые совершил человек“. Эти слова противны учению Церкви, которая всегда рассматривала любое убийство как грех и предписывала воинам, вернувшимся с войны, покаяние и епитимью (8 правило свт. Василия Великого). Кроме того, они богословски некорректны, потому что грехи человека смывает только Благодать Господа нашего Иисуса Христа силою Святого Духа в искреннем покаянии.
Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей, куда входит также и Русская православная церковь, назвала войну в Украине „незаконной и не имеющей никакого оправдания“, она „несовместима с самой Божественной природой и противоречит фундаментальным христианским и экуменическим принципам“ (War in Ukraine, Peace and Justice in the European Region). Делегация Русской церкви согласилась с этими словами, не воспользовавшись своим правом вето, чтобы отвергнуть их.
Глава Эстонской православной церкви, митрополит Таллиннский Евгений, 17 марта 2022 года присоединился к резолюции Совета церквей Эстонии, осуждающей войну. Теперь правительство и общественность Эстонии ждет, чтобы митрополит Евгений от имени Эстонской православной церкви дистанцировался от позиции священноначалия Русской церкви. Любое молчание расценивается эстонским обществом как согласие с патриархом Кириллом и представителями российского епископата, публично поддерживающими захватническую войну. На это, в частности, указывает предстоятель Лютеранской церкви Эстонии, архиепископ Урмас Вильма (https://www.err.ee/1608729499/urmas-viilma-patriarh-kirill-on-andnud-loa-tappa).
Мы ждем от нашего предстоятеля, митрополита Евгения, веского пастырского слова, согласного с Евангелием: „Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого“ (Мф. 5:37). Важно, чтобы не было никакой двусмысленности, которая может быть истолкована как оправдание зла. Возможно, настало время созвать собор Эстонской православной церкви для выражения солидарной позиции по отношению к войне и обсуждения вопроса об автокефалии.
Мы призываем всех, кто разделяет нашу позицию, подписать это письмо.
Таллинн, 30 сентября 2022 года
С любовью во Христе Иисусе,
Ирина Пярт, ассоциированный профессор Тартуского университета
Андрей Шишков, научный сотрудник Тартуского университета, в 2015–2020 гг. – секретарь Синодальной библейско-богословской комиссии Русской православной церкви
Любовь Киселева, профессор эмеритус Тартуского университета
Мария Сморжевских-Смирнова, директор Нарвского музея
Наталия Мунатаева, антрополог, приход Святого Иоанна Предтечи, Таллинн
Юлия Костарева, руководитель отдела озеленения и благоустройства в частной фирме, г. Нарва
София Юсим, руководитель школы Helen Doron English в Виимси, Таллинн.
Елизавета Рейтсакас, учитель, аналитик, приход Святого Иоанна Предтечи, Таллинн
Елена Савкина, иконописец
Желающие подписаться под обращением, могут написать на адрес
myzamir2022@gmail.com c указанием своего имени, профессии (по желанию прихода или епархии)