Прихожане ЭПЦ МП выразили протест против позиции патриарха Кирилла и призвали митрополита Евгения от нее дистанцироваться

Генеральная ассамблея Всемирного совета церквей, куда входит также и Русская православная церковь, назвала войну в Украине „незаконной и не имеющей никакого оправдания“, она „несовместима с самой Божественной природой и противоречит фундаментальным христианским и экуменическим принципам“ (War in Ukraine, Peace and Justice in the European Region). Делегация Русской церкви согласилась с этими словами, не воспользовавшись своим правом вето, чтобы отвергнуть их.