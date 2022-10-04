Лийза Пакоста при уходе с поста гендиректора департамента компенсации не получит

В Министерстве культуры, в подчинении которого находится департамент, порталу Delfi пояснили, что основания для выплаты Лийзе Пакоста компенсаций там не видят. Последним рабочим днем у нынешнего гендиректора станет 16 октября.

„Различные компенсации и основания для их выплаты приведены в Законе об общественной службе. Компенсации в связи с увольнением в законе не значится“, - отметили в министерстве.