04.10.2022, 20:57
Лийза Пакоста при уходе с поста гендиректора департамента компенсации не получит
ФОТО: | Delfi Meedia
Лийза Пакоста, покидающая по своей инициативе пост гендиректора Департамента охраны памятников истории и культуры, компенсации от своего работодателя не получит.
В Министерстве культуры, в подчинении которого находится департамент, порталу Delfi пояснили, что основания для выплаты Лийзе Пакоста компенсаций там не видят. Последним рабочим днем у нынешнего гендиректора станет 16 октября.
„Различные компенсации и основания для их выплаты приведены в Законе об общественной службе. Компенсации в связи с увольнением в законе не значится“, - отметили в министерстве.