ВИДЕО | Из-за неосторожного курения сгорели несколько машин. Виновник должен выплатить десятки тысяч евро

Ночью 25 мая в центр тревоги поступило сообщение о том, что возле жилого дома в поселке Харку загорелись мусорные контейнеры и автомобиль. Когда прибыли спасатели, три припаркованные рядом с контейнером машины уже были охвачены пламенем. Пожар потушили, но мусорка и две машины оказались полностью уничтожены. Общий ущерб позже оценили в более чем 44 000 евро.

Причину возгорания удалось установить при помощи записи с камеры видеонаблюдения квартирного товарищества: молодой человек, куривший на улице, бросил окурок в контейнер для бумаги, где тот и загорелся.

В сентябре прокуратура закрыла уголовное дело, поскольку умысла в действиях молодого человека следствие не установило, пожар был устроен им по неосторожности. Тем не менее, виновному и его семье придется возместить ущерб в размере десятков тысяч евро.

„Безопаснее всего бросать окурки в специально отведенное для этого место, например, в наполненную водой емкость. Так вы сможете быть уверены, что это не приведет к пожару с непредсказуемыми последствиями“, — отмечают стражи порядка.