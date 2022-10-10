Хорошие времена в эстонской оборонке: у представителей украинской общины есть несколько миллионов, они готовы их вложить

„После 24 февраля нам позвонили представители украинских общин в Аргентине и ЮАР. И сообщили, что у них есть несколько миллионов, которые они готовы вложить“, — рассказал глава Эстонского союза оборонной промышленности, полковник в отставке Тармо Рянисоо. Мир вооружается, и эстонская оборонная промышленность, созданная десять лет назад, переживает хорошие времена. Постоянно добавляются компании, производящие военную технику, увеличиваются экспорт и оборот. В прошлом году продукции было продано на 200 миллионов евро, однако цель еще более амбициозна.