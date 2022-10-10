Новости Эстонии
10.10.2022, 10:20

Хорошие времена в эстонской оборонке: у представителей украинской общины есть несколько миллионов, они готовы их вложить

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„Нет смысла инвестировать, если единственный клиент - Силы обороны Эстонии“. Сильной стороной эстонской оборонной промышленности являются технологии, а целью – продажа продукции за границу.

„После 24 февраля нам позвонили представители украинских общин в Аргентине и ЮАР. И сообщили, что у них есть несколько миллионов, которые они готовы вложить“, — рассказал глава Эстонского союза оборонной промышленности, полковник в отставке Тармо Рянисоо. Мир вооружается, и эстонская оборонная промышленность, созданная десять лет назад, переживает хорошие времена. Постоянно добавляются компании, производящие военную технику, увеличиваются экспорт и оборот. В прошлом году продукции было продано на 200 миллионов евро, однако цель еще более амбициозна.

И хотя эстонская военная техника в основном поставляется в Европейский Союз, страны Балтии и Северной Европы, по словам Рянисоо, в дверь уже постучались несколько крупных рынков. Есть „несколько хороших контактов“ в США, на Ближнем Востоке торговля идет с ОАЭ и Саудовской Аравией. В Юго-Восточной Азии интерес к эстонской технике проявляют в Малайзии, Таиланде, Сингапуре и Австралии. „Цель — трехкратный рост оборонной промышленности с экспортом в 70 процентов - в настоящее время он составляет менее половины“, — говорит Энели Саабас, руководитель сферы оборонной промышленности Министерства обороны.

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