США увеличили оборонную помощь Эстонии до 140,5 млн долларов. Средства пойдут на закупку „хаймарсов“(48)
На прошлой неделе Конгресс США принял дополнительный бюджетный пакет, который, среди прочего, предусматривает увеличение в 2022 году направляемой Эстонии помощи в сфере безопасности до 140,5 млн долларов. Большая часть этой суммы пойдет на реализацию программы Сил обороны M142 HIMARS к 2025 году.
„Роль лидера США в нынешнем кризисе безопасности была сильной, и помимо Украины эта поддержка также распространялась на те государства, которые больше всего помогли Украине. Очередное решение Конгресса об увеличении помощи в области безопасности в регионе Балтийского моря ясно показывает приверженность США принципам коллективной обороны НАТО, и это не только на словах, но и на деле“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.
Финансирование является частью большого пакета безопасности, который США направили на укрепление обороноспособности Украины и стран восточного крыла НАТО. США оказывали поддержку различным оборонным разработкам в Эстонии, за последние пять лет финансовая поддержка различных закупок по проектам и инфраструктуре составила 228 миллионов долларов. В прошлом помощь в сфере безопасности была использована для пополнения запасов крупнокалиберных боеприпасов.