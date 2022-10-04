США увеличили оборонную помощь Эстонии до 140,5 млн долларов. Средства пойдут на закупку „хаймарсов“

„Роль лидера США в нынешнем кризисе безопасности была сильной, и помимо Украины эта поддержка также распространялась на те государства, которые больше всего помогли Украине. Очередное решение Конгресса об увеличении помощи в области безопасности в регионе Балтийского моря ясно показывает приверженность США принципам коллективной обороны НАТО, и это не только на словах, но и на деле“, — сказал министр обороны Ханно Певкур.