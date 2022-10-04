ФОТО | „Эстонию и Финляндию объединяют обусловленные войной риски “. Карис встретился в Кадриорге с Саули Нийнистё(4)
Президент Алар Карис сказал своему коллеге, что сейчас Эстонию и Финляндию объединяют риски, причиной которых стала агрессия России в Украине. „Мы единодушны в том, что лучшим средством противостоять так грубо ведущему себя соседу – еще большее укрепление сотрудничества, а также наши общие усилия в рамках сотрудничества в области обороны и, уже скоро, в рамках НАТО. Также это все более тесная взаимная интеграция в сфере энергетики“, – сказал глава Эстонского государства.
По словам главы Эстонского государства, Россия в противостоянии с Западом средств не выбирает и пытается нарушить стабильность Европы как военными средствами, так и действиями по углублению энергетического кризиса.
„К энергетическому компоненту на прошлой неделе прибавилась и угроза нашему Балтийскому морю, вызванная взрывом газопровода Nord Stream“, – сказал президент Карис.
По его словам, ясно, что обратного пути к российским энергоносителям больше нет. „Их должен быстро заменить сжиженный газ и, в долгосрочной перспективе, возобновляемая энергия, особенно морские ветряные парки“, – сказал президент Карис. „Обо всех возможных решениях в условиях углубляющегося энергетического кризиса мы должны говорить друг с другом честно и открыто, чтобы люди в Финляндии и в Эстонии были обогреты и защищены в холодные зимние месяцы“.
Президент Карис подтвердил, что Эстония намерена поддерживать борьбу Украины с Россией без всяких условий столько, сколько понадобится. „Эстония оказала Украине помощь в объеме трети своего бюджета в области обороны. Но, в то же время, мы должны думать о том, как быстро отстроить разрушенную войной страну“, – сказал глава Эстонского государства на пресс-конференции после встречи с государственным главой Финляндии.
Президент Карис отметил, что Финляндия и Эстония принципиально и твердо решили ограничить движение российских граждан через границу своих стран. „И мне приятно, что Европейский союз в целом действует в этом вопросе в подобном же ключе, рассматривая вопросы выдачи новых виз российским гражданам более строго“, – сказал президент Эстонии.
„Серые зоны оставляют у агрессора впечатление, что он может в этих регионах безнаказанно применять военную силу. Те времена прошли“, – сказал глава Эстонского государства. „Поэтому Эстония поддерживает политику открытых дверей НАТО и твердо выступает за принятые в Бухаресте решения, поддерживая заявление Украины о вступлении а альянс. Украина доказала, что является достойным союзником. Пришло время выполнить данные в 2008 году обещания“.
Президент Карис отметил, что с государственным главой Финляндии также обсуждались исторически и тесно переплетенные отношения между Финляндией и Эстоний. „Десятки тысяч эстонцев и финнов делят свою повседневную жизнь между двумя странами. Движение практической информации между нашими странами становится все более эффективным, появляются новые сферы сотрудничества“, – заметил глава Эстонского государства.
После разговора с Карисом Нийнистё встретится в Доме Стенбока с премьер-министром Каей Каллас.
Во второй половине дня президенты отправятся в военный городок Тапа.