ФОТО | „Эстонию и Финляндию объединяют обусловленные войной риски “. Карис встретился в Кадриорге с Саули Нийнистё

Президент Алар Карис сказал своему коллеге, что сейчас Эстонию и Финляндию объединяют риски, причиной которых стала агрессия России в Украине. „Мы единодушны в том, что лучшим средством противостоять так грубо ведущему себя соседу – еще большее укрепление сотрудничества, а также наши общие усилия в рамках сотрудничества в области обороны и, уже скоро, в рамках НАТО. Также это все более тесная взаимная интеграция в сфере энергетики“, – сказал глава Эстонского государства.

По словам главы Эстонского государства, Россия в противостоянии с Западом средств не выбирает и пытается нарушить стабильность Европы как военными средствами, так и действиями по углублению энергетического кризиса.

„К энергетическому компоненту на прошлой неделе прибавилась и угроза нашему Балтийскому морю, вызванная взрывом газопровода Nord Stream“, – сказал президент Карис.

По его словам, ясно, что обратного пути к российским энергоносителям больше нет. „Их должен быстро заменить сжиженный газ и, в долгосрочной перспективе, возобновляемая энергия, особенно морские ветряные парки“, – сказал президент Карис. „Обо всех возможных решениях в условиях углубляющегося энергетического кризиса мы должны говорить друг с другом честно и открыто, чтобы люди в Финляндии и в Эстонии были обогреты и защищены в холодные зимние месяцы“.

Президент Карис подтвердил, что Эстония намерена поддерживать борьбу Украины с Россией без всяких условий столько, сколько понадобится. „Эстония оказала Украине помощь в объеме трети своего бюджета в области обороны. Но, в то же время, мы должны думать о том, как быстро отстроить разрушенную войной страну“, – сказал глава Эстонского государства на пресс-конференции после встречи с государственным главой Финляндии.