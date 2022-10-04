Прокуратура обжаловала досрочное освобождение Ромео Калда, убившего в Ласнамяэ полицейского

„В настоящее время окружной суд решает, будет ли жалоба принята в производство“, - сказала во вторник rus.err.ee пресс-секретарь суда второй инстанции Аннетт Крейтсманн.

Калда в 1996 году был приговорен к смертной казни за убийство полицейского, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после вступления в действие в феврале 1997 поправки к Уголовному кодексу.