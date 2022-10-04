Прокуратура обжаловала досрочное освобождение Ромео Калда, убившего в Ласнамяэ полицейского
Прокуратура подала апелляцию на постановление Вируского уездного суда от 20 сентября о досрочном освобождении из тюрьмы приговоренного к пожизненному лишению свободы Ромео Калда.
Теперь жалобу прокуратуры должен будет изучит Тартуский окружной суд.
„В настоящее время окружной суд решает, будет ли жалоба принята в производство“, - сказала во вторник rus.err.ee пресс-секретарь суда второй инстанции Аннетт Крейтсманн.
Напомним, Вируский уездный суд 20 сентября постановил условно-досрочно освободить из тюрьмы Ромео Калда, приговоренного к пожизненному заключению.
Калда в 1996 году был приговорен к смертной казни за убийство полицейского, но Таллиннский окружной суд заменил ее пожизненным заключением после вступления в действие в феврале 1997 поправки к Уголовному кодексу.