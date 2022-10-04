Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника

Вчера в 21:20 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Вильянди в квартире без сознания находится мужчина. Медики доставили 62-летнего мужчину, получившего тяжелые травмы, в больницу, где он, к сожалению, несмотря на усилия медиков, скончался.

Сразу после получения вызова полиция приступила к выяснению обстоятельств и сбору информации. Стражи порядка поговорили с соседями и проверили окрестности, и уже скоро личность того, кто мог совершить это преступление, была известна. Мужчину задержали в городе в качестве подозреваемого и доставили в участок.

По предварительной информации мужчины находились вместе в квартире в Вильянди и употребляли алкоголь. Почему именно совместные возлияния закончились столь трагично, будет установлено в ходе уголовного расследования. Задержанный находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.